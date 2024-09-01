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Все находившиеся на вертолете Ми-8Т предварительно погибли

01 сентября 2024 10:47
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Все находившиеся на Камчатке на борту пропавшего вертолета Ми-8, скорее всего, погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Найдены тела 17 погибших, поиски не прекращаются. На месте происшествия ведут работы девять спасателей МЧС России по Камчатскому краю. Предположительно, из-за плохой видимости вертолет врезался в склон сопки. Обломки Ми-8 были найдены на высоте 980 метров, неподалеку от последнего пункта связи. 

Вертолет, следовавший из Вачкажецкого района в поселок Николаевка, не прибыл к месту назначения. На борту вертолета могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности на воздушном транспорте.

# ЧП

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