Обстрелам со стороны ВСУ накануне подвергся Белгород и область. Жертвами атаки стали пять человек. Число пострадавших возросло до 46-ти. В больницы попали семеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар был нанесен кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Выпущено не менее восьми единиц. Снаряды взорвались на территории жилых районов. Под огнем оказались два многоквартирных дома, частные постройки, школы и детский сад, автомобили. В отдельных строениях начался пожар. В связи с человеческой трагедией посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Белгородской области Гладкову. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Киеве тем временем думают, как усилить атаки по России и ее населению.

Масло в огонь подливает Запад. Впервые с начала конфликта вторжение Украины получило одобрение НАТО. Генсек Альянса заявил, что оно является законным, поскольку Киев имеет право на самооборону.