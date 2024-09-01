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На аттракционе в Волгограде зависли 36 человек

01 сентября 2024 10:35
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ЧП в парке развлечений Волгограда. 36 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо». В какой-то момент карусель остановилась и люди зависли в 50 метрах над землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аттракционе в Волгограде зависли 36 человек-2

К счастью, обошлось без пострадавших. На помощь оперативно пришли спасатели: двоих они спустили с помощью подъемника, остальных после запуска аттракциона. Его нештатное отключение произошло из-за срабатывания системы безопасности, как рассказали в администрации парка. «Седьмое небо» было открыто всего неделю назад после ряда тестовых испытаний и пробных запусков.

# ЧП

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