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Восточное побережье США оказалось затопленным из-за разлива рек

21 декабря 2023 09:19
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Большая часть восточного побережья США оказалась затопленной из-за разлива рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восточное побережье США оказалось затопленным из-за разлива рек-1

Сильнее всего от стихии пострадал штат Мэн. Там сотни тысяч человек остались без электричества, закрыты десятки дорог. В некоторых районах пришлось эвакуировать людей. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, что дает ей право просить федеральные власти о выделении денег для оказания помощи населению и ликвидации последствий удара стихии.

# Природные катаклизмы # Новости США

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