Восточное побережье США оказалось затопленным из-за разлива рек

Сильнее всего от стихии пострадал штат Мэн. Там сотни тысяч человек остались без электричества, закрыты десятки дорог. В некоторых районах пришлось эвакуировать людей. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, что дает ей право просить федеральные власти о выделении денег для оказания помощи населению и ликвидации последствий удара стихии.