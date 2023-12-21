По данным немецкого издания Focus, ежедневно армия Украины теряет примерно 800 солдат, что требует ежемесячно набирать более 20 000 солдат для их замены. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, украинские военные сталкиваются с проблемами использования западного военного оборудования. Недостаток боеприпасов также отрицательно влияет на боеспособность ВСУ. По словам генсека НАТО, Украина ежедневно выпускает от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов, а Россия – 20 000.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины введен режим военного положения, мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.