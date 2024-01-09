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Ворота Белого дома в Вашингтоне протаранила машина

09 января 2024 07:08
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В Вашингтоне машина протаранила ворота Белого дома. Водитель задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ворота Белого дома в Вашингтоне протаранила машина-1

Как сообщили в Секретной службе США, инцидент произошел в 18 часов по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов расследуют причину атаки. За последние годы ограждение Белого дома обновили, в том числе сделали его выше. В 2021-м Служба национальных парков возвела забор в четыре метра с более широкими и прочными столбами.

# ЧП # Новости США

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