Ворота Белого дома в Вашингтоне протаранила машина

Как сообщили в Секретной службе США, инцидент произошел в 18 часов по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов расследуют причину атаки. За последние годы ограждение Белого дома обновили, в том числе сделали его выше. В 2021-м Служба национальных парков возвела забор в четыре метра с более широкими и прочными столбами.