Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи человек

Пожар в Бангладеш, вспыхнувший в лагере для беженцев, оставил без крова более 8 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина возгорания выясняется. Известно, что это не первый подобный случай. Возгорания в жилье для беженцев фиксируют регулярно. Однако на этот раз пожар или поджог, что тоже не исключено, произошел на фоне непростой политической ситуации в стране, где прошли выборы, итог которых определит состав парламента.