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Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи человек

09 января 2024 06:39
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Пожар в Бангладеш, вспыхнувший в лагере для беженцев, оставил без крова более 8 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Бангладеш оставил без крова тысячи человек-1

Причина возгорания выясняется. Известно, что это не первый подобный случай. Возгорания в жилье для беженцев фиксируют регулярно. Однако на этот раз пожар или поджог, что тоже не исключено, произошел на фоне непростой политической ситуации в стране, где прошли выборы, итог которых определит состав парламента.

# Пожар

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