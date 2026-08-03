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Военные учения с участием НАТО и партнеров начались в Латвии

03 августа 2026 17:19
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На полигоне Селия развернулись учения НАТО «Балтик Траст», где задействованы технологии, по сложности превосходящие любую пограничную информационную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местных жителей уже предупредили о том, что привычный покой нарушит стрельба, шум и движение военных колонн. Маневры продлятся до 14 августа, собрав около 650 военнослужащих из Латвии, стран НАТО, а также партнеров из Украины, Австралии и Японии. 

Основная задача учений сводится к отработке защиты от беспилотников. Военные обучаются обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны с помощью современных радаров, камер и систем радиоэлектронной борьбы, а командование НАТО параллельно испытывает новейшие оборонные разработки. 

И при таком уровне технической оснащенности Латвия не способна справиться с простым сбоем на погранпереходе? Отнюдь. Проблему попросту не хотят решать, отдавая предпочтение реальным приоритетам Риги в виде нагнетания напряженной атмосферы на границе и в Прибалтике в целом.

# Международная политика # НАТО

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