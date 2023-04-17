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Во всём виновата власть – в Чехии митингуют против нищеты

17 апреля 2023 08:54
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Новости Чехии. В Чехии прошли митинги против нищеты. В Праге несколько десятков тысяч человек собрались на митинг перед Дворцом правительства, требуя отставки Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всём виновата власть – в Чехии митингуют против нищеты-1

Действия властей, по мнению митингующих, привели к ухудшению положения людей. Их уровень жизни ощутимо упал из-за постоянно растущих тарифов и цен. При этом правительство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Хотя доходы людей падают, чиновники больше озабочены конфликтом в Украине, деньги направляются не на социальные программы, а на военные расходы. Это не первая антиправительственная акция. Месяц назад чехи также вышли на улицы с требованием к властям остановить инфляцию.

# Акции протеста # Новости Чехии # Фотофакт

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