Во всём виновата власть – в Чехии митингуют против нищеты

Новости Чехии. В Чехии прошли митинги против нищеты. В Праге несколько десятков тысяч человек собрались на митинг перед Дворцом правительства, требуя отставки Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия властей, по мнению митингующих, привели к ухудшению положения людей. Их уровень жизни ощутимо упал из-за постоянно растущих тарифов и цен. При этом правительство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Хотя доходы людей падают, чиновники больше озабочены конфликтом в Украине, деньги направляются не на социальные программы, а на военные расходы. Это не первая антиправительственная акция. Месяц назад чехи также вышли на улицы с требованием к властям остановить инфляцию.