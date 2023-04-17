​Главы МИД G7 договорились сохранять антироссийские санкции и поддерживать Украину

Главы МИД G7 приняли решение продолжать поддержку Киева и санкционную политику против Российской Федерации, а также ужесточить контроль по части соблюдения санкционных мер.



​Антироссийские санкции должны быть жесткими, поддержка Украине мощной, следует из сообщения, которое поступило в распоряжение ТАСС. Также есть договоренность усилить сотрудничество в противодействии поставкам вооружений РФ третьими странами. Отмечена важность укрепления сотрудничества с развивающимися государствами, которые не вводят санкционную политику в отношении России, сохраняют нейтральную позицию.

Речь на сессии в рамках встречи руководителей МИД G7, которая проходит в Каруидзаве, шла и о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории. Главы внешнеполитических ведомств осудили такой шаг, отметив, что он приведет к эскалации ситуации.