Больше половины немцев не поддерживают отказ от ядерной энергетики

Новости Германии. Власть – за население – против. В Германии прошли демонстрации на фоне закрытия трех АЭС. Это были последние действующие станции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, решение властей является ошибкой. Поскольку переход на возобновляемые источники энергии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители, которые уже сейчас не всем по карману. Как показывают последние соцопросы, 59 % немцев не поддерживают отказ от ядерной энергетики. В то время как согласны с властями только 34 %. И как считают эксперты, в скором времени волна протестов может накрыть всю Германию.