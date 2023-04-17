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Больше половины немцев не поддерживают отказ от ядерной энергетики

17 апреля 2023 07:29
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Новости Германии. Власть – за население – против. В Германии прошли демонстрации на фоне закрытия трех АЭС. Это были последние действующие станции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше половины немцев не поддерживают отказ от ядерной энергетики-1

По мнению протестующих, решение властей является ошибкой. Поскольку переход на возобновляемые источники энергии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители, которые уже сейчас не всем по карману. Как показывают последние соцопросы, 59 % немцев не поддерживают отказ от ядерной энергетики. В то время как согласны с властями только 34 %. И как считают эксперты, в скором времени волна протестов может накрыть всю Германию.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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