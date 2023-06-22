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Во Львовской области к 22 июня снесли памятники советским воинам

22 июня 2023 08:14
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Новости Украины. Совсем по-другому начало Великой Отечественной войны решили отметить во Львовской области Украины. К 22 июня там снесли памятники советским солдатам. Мемориалы демонтированы сразу в трех селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Львовской области к 22 июня снесли памятники советским воинам-1

Местные власти провели свой «блицкриг», уничтожив их буквально за несколько часов. Боялись не опоздать, ведь день начала Великой Отечественной остается памятной датой в том числе и в самой Украине, где политика декоммунизации идет с 2015 года. Тогда был принят закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

# Памятники # Новости Украины # Фотофакт

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