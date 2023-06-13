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Во Львовcкой области уничтожили памятник воина Красной армии

13 июня 2023 11:41
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Новости Украины. Во Львовской области уничтожили один из немногих оставшихся памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз жертвой украинских властей стал монумент в селе Верхняя Балка. 

Во Львовcкой области уничтожили памятник воина Красной армии-1

Строительной техникой была повалена скульптура воина Красной армии и разбита стела с именами погибших при освобождении региона.

Во Львовcкой области уничтожили памятник воина Красной армии-4

С февраля 2022 года в западной части Украины снесли 103 монумента. Борьба с памятниками ведется уже семь лет после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В стране переименовываются все топографические объекты, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также сносятся памятники и снимаются мемориальные доски.

# Памятники # Новости Украины # Фотофакт

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