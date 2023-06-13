Во Львовcкой области уничтожили памятник воина Красной армии

Новости Украины. Во Львовской области уничтожили один из немногих оставшихся памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз жертвой украинских властей стал монумент в селе Верхняя Балка.

С февраля 2022 года в западной части Украины снесли 103 монумента. Борьба с памятниками ведется уже семь лет после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В стране переименовываются все топографические объекты, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также сносятся памятники и снимаются мемориальные доски.