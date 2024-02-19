Во Франции сокращают расходы министерств

Во Франции урежут госрасходы на 10 миллиардов евро из-за снижения роста экономики. О новом плане экономии объявлено в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусмотрено прежде всего сокращение бюджетов всех министерств страны. Решение было принято из-за неутешительных прогнозов. Рост французского ВВП в этом году составит 1 % по сравнению с ранее ожидаемым показателем в 1,4 %.

Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:

Мы рассчитывали, что в этом году наша экономика вырастет в среднем на полтора процента. Однако после анализа нам пришлось пересмотреть прогнозы. Рост будет оставаться на уровне одного процента. Мы также не исключаем, что из-за этого произойдут корректировки бюджета. Поскольку будет меньше экономического роста, будет меньше налоговых поступлений. Поэтому сейчас необходимо экономить. Вопрос в том, чтобы увидеть, как нам удастся быстро добиться экономии, чтобы она была явно ощутима для французов.

Уже известно, что будут снижены расходы на закупку электроэнергии и модернизацию энергосистемы. Сократится бюджет национального космического агентства.