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Более 70 человек были убиты в результате израильских авиаударов по сектору Газа

19 февраля 2024 12:23
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Израиль начнет штурм Рафаха, если ХАМАС не выпустит всех удерживаемых заложников. Об этом сообщили в командовании ЦАХАЛ. При этом впервые была названа конкретная дата проведения масштабной операции это 10 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 человек были убиты в результате израильских авиаударов по сектору Газа-1

Она выбрана неслучайно, ведь именно в этот день начинается священный у мусульман месяц Рамадан. При этом в Министерстве обороны отметили, что армия будет действовать очень осторожно и скоординировано, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Сейчас в Рафахе нашли убежище более 1,5 миллиона палестинцев, которые бежали от боевых действий.

Между тем за последние сутки в результате израильских авиаударов по сектору были убиты более 70 человек, в том числе пятеро детей. Под огонь попал и один из крупнейших лагерей беженцев. В самом Рафахе был уничтожен жилой дом. Под завалами могут находиться около 30 человек, еще 16 мирных жителей были доставлены в больницы после нападения на Хан-Юнис на юге сектора Газа.

# Палестина-Израиль

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