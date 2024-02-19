Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что страна не собирается размещать ядерное оружие на своей территории, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ядерного оружия, уже развернутого в других странах Альянса, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить надежность НАТО. Однако в Финляндии активно идет подготовка к исполнению своих обязанностей в качестве новой страны-члена НАТО, подчеркнул премьер Финляндии.

В то же время Польша выразила желание получить и разместить на своей территории американское ядерное оружие.

В 2022 году Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, но только Финляндия стала членом союза, в то время как Швеция все еще ждет согласия от Венгрии.