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В Германии отменят проверку билетов на транспорте

18 февраля 2026 06:41
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В Германии следует полностью отменить проверку документов у пассажиров общественного транспорта. Об этом заявил глава отраслевого министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии отменят проверку билетов на транспорте-2

Заявление стало реакцией на убийство кондуктора во время выполнения им работы. С 1 марта сотрудники основного железнодорожного оператора ФРГ будут останавливать только тех безбилетников, которые не могут причинить вред. Аналогичный подход уже используется в супермаркетах, где пресекаются кражи только со стороны лиц, не проявляющих насилие, но не действия громящих магазины преступников, многие из которых – мигранты.

# Германия

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