В Германии отменят проверку билетов на транспорте

Заявление стало реакцией на убийство кондуктора во время выполнения им работы. С 1 марта сотрудники основного железнодорожного оператора ФРГ будут останавливать только тех безбилетников, которые не могут причинить вред. Аналогичный подход уже используется в супермаркетах, где пресекаются кражи только со стороны лиц, не проявляющих насилие, но не действия громящих магазины преступников, многие из которых – мигранты.