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МО РФ: отключение Starlink не влияет на управление войсками в зоне СВО

18 февраля 2026 06:50
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МО РФ: отключение Starlink не влияет на управление войсками в зоне СВО-0

Отключение Starlink не повлияло на процесс управления войсками и систему связи в зоне специальной военной операции, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Криворучко отметил, что отключение терминалов Starlink осуществлено около 2-х недель назад, однако этот факт влияния на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем не оказал. Это подтверждают данные, указал он.

Передача информации производится посредством закрытых каналов, отметил замминистра.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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