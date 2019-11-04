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Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

04 ноября 2019 14:26
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Новости мира. Травмы получили 6 человек, ещё один пропал без вести. Свыше 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»-1

Скорость ветра в департаменте Жиронда в минувшие выходные достигла 45 метров в секунду, – такого здесь не было с 1996 года.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»-4

Стихия бушует сразу в нескольких странах. В Испании жертвой непогоды стал один человек. В западной части итальянской Лигурии из-за ливней из берегов вышла местная река.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»-7

Подтопленными оказались десятки зданий. Движение транспорта на многих участках дорог нарушено. Жители вынуждены покидать свои дома.

# Наводнение в Венеции # Фотофакт

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