Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

Новости мира. Травмы получили 6 человек, ещё один пропал без вести. Свыше 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра в департаменте Жиронда в минувшие выходные достигла 45 метров в секунду, – такого здесь не было с 1996 года.

Стихия бушует сразу в нескольких странах. В Испании жертвой непогоды стал один человек. В западной части итальянской Лигурии из-за ливней из берегов вышла местная река.