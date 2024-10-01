Во Франции не исключают отправки сухопутных войск в Украину

Госсекретарь Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад сообщил, что Париж не исключает возможности отправки войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

При этом президент Эмманюэль Макрон отметил, что все возможные варианты по-прежнему остаются на столе обсуждения. Также Хаддад упомянул о возможных учебных миссиях для французских войск в Украине, но заметил, что для этого необходимо провести обсуждение с союзниками по НАТО.

Макрон ранее заявлял, что отправка войск будет возможна, если Россия прорвет линию фронта и Киев обратится за помощью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и подчеркнул, что у инструкторов ВСУ нет иммунитета.