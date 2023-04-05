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Во Франции не хватает лекарств

05 апреля 2023 06:33
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Новости Франции. Во Франции заявили о дефиците лекарств первой необходимости. Информацию подтвердил глава Минздрава страны. По его словам, поставки препаратов сейчас ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции не хватает лекарств-1

При этом пустеют и склады – там медикаментов становится все меньше, и скоро обеспечивать ими Францию станет невозможно. Часть лекарств импортируют из США, Индии и Китая. Но этого недостаточно для нормального функционирования аптек. Правительство Франции начало реализацию плана борьбы с дефицитом препаратов, но только составление списка необходимых лекарств завершится к маю. А восполнить запасы удастся хорошо, если к зиме.

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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