Учителя Великобритании готовятся к новым забастовкам

Новости Великобритании. В Британии готовятся к закрытию школ и других учебных заведений. В Королевстве назревают новые забастовки педагогов. Учителя требуют повысить зарплату и улучшить условия труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее профсоюз образования отклонил предложение правительства по оплате труда, отказавшись от единоразовой выплаты в тысячу фунтов стерлингов. Теперь учителя планируют новые забастовки и обещают, что масштаб протестов значительно увеличится. В результате в стране могут закрыться тысячи школ, обеспокоены местные жители. Правда, едва ли это остановит педагогов. Самая массовая акция запланирована на 27 апреля.