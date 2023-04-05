Литовские фермеры устроили протесты на тракторах

Новости Литвы. Литовские сельхозпроизводители недовольны аграрной политикой властей. Протесты прошли в Шакяйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Литовские сельхозпроизводители недовольны аграрной политикой властей. Протесты прошли в Шакяйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К демонстрации присоединились фермеры на тракторах и другой технике. По словам протестующих, нынешнее положение в агросекторе страны толкает людей на обочину экономики. Это уже третья подобная акция в Литве в нынешнем году. Однако мирные протесты, говорят активисты, не помогают в решении вопросов. А потому демонстранты намерены перейти к более жестким мерам.