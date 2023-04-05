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Литовские фермеры устроили протесты на тракторах

05 апреля 2023 06:32
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Новости Литвы. Литовские сельхозпроизводители недовольны аграрной политикой властей. Протесты прошли в Шакяйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские фермеры устроили протесты на тракторах-1

К демонстрации присоединились фермеры на тракторах и другой технике. По словам протестующих, нынешнее положение в агросекторе страны толкает людей на обочину экономики. Это уже третья подобная акция в Литве в нынешнем году. Однако мирные протесты, говорят активисты, не помогают в решении вопросов. А потому демонстранты намерены перейти к более жестким мерам.

# Акции протеста # Новости Литвы # Фотофакт

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