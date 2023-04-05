Америка катится в ад. Первое заявление Трампа после предъявления обвинения

Новости США. После того как суд в Нью-Йорке выдвинул обвинения Дональду Трампу, экс-президент США этой ночью выступил в резиденции Мар-а-Лаго. Основной тезис речи: именно сейчас происходит невиданное в истории вмешательство в выборы, а Америка катится в ад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, за это грозит до 136 лет тюрьмы. В своей речи он подчеркнул, что администрация Байдена приведет мир к ядерной третьей мировой войне, а уход США из Афганистана – самый позорный момент в истории Штатов, которые сейчас в разрухе, поскольку «валюта рушится, инфляция продолжает расти».