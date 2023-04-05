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Америка катится в ад. Первое заявление Трампа после предъявления обвинения

05 апреля 2023 06:16
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Новости США. После того как суд в Нью-Йорке выдвинул обвинения Дональду Трампу, экс-президент США этой ночью выступил в резиденции Мар-а-Лаго. Основной тезис речи: именно сейчас происходит невиданное в истории вмешательство в выборы, а Америка катится в ад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Америка катится в ад. Первое заявление Трампа после предъявления обвинения-1

Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, за это грозит до 136 лет тюрьмы. В своей речи он подчеркнул, что администрация Байдена приведет мир к ядерной третьей мировой войне, а уход США из Афганистана – самый позорный момент в истории Штатов, которые сейчас в разрухе, поскольку «валюта рушится, инфляция продолжает расти».

Америка катится в ад. Первое заявление Трампа после предъявления обвинения-4

США, по словам Трампа, провалившаяся нация. Над страной нависло огромное черное облако. Доллар скоро перестанет быть стандартом при расчетах, заявил бывший президент Америки, которого обвиняют в фальсификации деловых документов.  Прокурор предложил ему сделку до суда, но Трамп отказался. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 4 декабря.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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