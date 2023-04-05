Америка катится в ад. Первое заявление Трампа после предъявления обвинения
Новости США. После того как суд в Нью-Йорке выдвинул обвинения Дональду Трампу, экс-президент США этой ночью выступил в резиденции Мар-а-Лаго. Основной тезис речи: именно сейчас происходит невиданное в истории вмешательство в выборы, а Америка катится в ад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, за это грозит до 136 лет тюрьмы. В своей речи он подчеркнул, что администрация Байдена приведет мир к ядерной третьей мировой войне, а уход США из Афганистана – самый позорный момент в истории Штатов, которые сейчас в разрухе, поскольку «валюта рушится, инфляция продолжает расти».
США, по словам Трампа, провалившаяся нация. Над страной нависло огромное черное облако. Доллар скоро перестанет быть стандартом при расчетах, заявил бывший президент Америки, которого обвиняют в фальсификации деловых документов. Прокурор предложил ему сделку до суда, но Трамп отказался. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 4 декабря.