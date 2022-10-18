Во Франции началась общенациональная забастовка на фоне роста инфляции

Новости Франции. Во Франции началась общенациональная забастовка. Ее объявили профсоюзы страны, требуя повышения зарплаты на фоне многолетней инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаются проблемы в работе общественного транспорта, возможны отмены занятий в школах и университетах, стачка может сказаться даже на работе больниц. Отменены несколько скоростных поездов между Парижем и Лондоном.

Акции протеста не прекращаются во Франции уже несколько дней. В воскресенье, 16 октября, по улицам городов с лозунгами против роста стоимости жизни прошли многотысячные колонны людей, а работники нефтеперерабатывающих заводов бастуют уже три недели. Это вызвало дефицит топлива на заправках и недовольство миллионов водителей. Забастовки проходят в напряженной политической обстановке и обусловлены еще и тем, что правительство Франции собирается принять бюджет на будущий год без рассмотрения в парламенте, используя особые конституционные полномочия.