Жители Германии из-за цен на энергоносители стали грабить леса

Новости Германии. В Германии из-за цен на энергоносители стали грабить леса. Об этом сообщают местные СМИ. В стране сейчас особым спросом стали пользоваться дрова. Их стоимость взлетела до 200 евро за кубометр, хотя год назад за него просили 60 евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это привело к тому, что немцы стали незаконно вырубать деревья в лесу. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия заявили, что эти кражи приобрели промышленный масштаб. В немецком правительстве даже вынуждены были напомнить, что вывоз древесины незаконен и тем, кто ее ворует, грозит уголовное наказание. Ассоциация владельцев лесов сообщила, что нанесенный ущерб оценивается в миллионы евро.