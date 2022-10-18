Новости США. США намерены нарастить масштабы военных учений в Тихом океане. Об этом заявили в Пентагоне. По мнению генералов перед Вашингтоном стоит задача создать блок из стран Тихоокеанского региона, чтобы противостоять влиянию Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому американское Минобороны будет расширять как географию маневров, так и количество их участников. Например, Соединенные Штаты увеличили свое присутствие на американо-индонезийских военных учениях. По мнению Пентагона, это очень важно, так как наглядно доказывает эффективность политики объединения военных союзников и партнеров.