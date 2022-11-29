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Британские госслужащие собираются на месяц объявить забастовку

29 ноября 2022 12:53
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Британские госслужащие намерены объявить забастовку. Как заявили профсоюзы, в масштабной стачке примут участие сотрудники трех министерств: МВД, в том числе пограничной службы, министерств транспорта и защиты окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские госслужащие собираются на месяц объявить забастовку-1

Главное их требование – повышение заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни. Забастовка начнется в декабре и продлится как минимум месяц. Из-за этого может быть нарушена работа портов, пограничных пунктов и транспортных ведомств, которые в том числе отвечают за выдачу водительских удостоверений.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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