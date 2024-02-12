Власти США заинтересовались законностью сделки Маска

Очередное шитое белыми нитками дело расследуют в США. Федеральный суд штата Калифорния обязал Илона Маска дать показания о законности приобретения им социальной сети Twitter. Расследование длится не один месяц, оно инициировано комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о возможных нарушениях Маска при совершении сделки. Надо отметить, что американский миллиардер уже неоднократно давал показания по этому делу, но на днях история получила новое развитие. Совпадение или закономерность, произошло это после выхода интервью Путина журналисту Такеру Карлсону, где фигурировал и владелец Twitter. Российский лидер назвал Маска умным человеком. Тот в ответ опубликовал пост, что смотрит интервью и пообещал не удалять видео разговора.