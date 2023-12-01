Власти Ноттингема объявили о банкротстве города

Власти Ноттингема, крупнейшего торгового центра Великобритании, заявили о банкротстве города. Его бюджет не выдержал постоянно сохраняющейся высокой инфляции, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Городской совет сообщил, что прекращает все расходы, кроме как на услуги, которые он должен предоставлять по закону. И обвинил в сложившейся ситуации правительство консерваторов, которое после прихода к власти сократило финансирование города на 100 миллионов фунтов стерлингов, начиная с 2010 года.