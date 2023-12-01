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Власти Ноттингема объявили о банкротстве города

01 декабря 2023 09:30
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Власти Ноттингема, крупнейшего торгового центра Великобритании, заявили о банкротстве города. Его бюджет не выдержал постоянно сохраняющейся высокой инфляции, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Власти Ноттингема объявили о банкротстве города-1

Городской совет сообщил, что прекращает все расходы, кроме как на услуги, которые он должен предоставлять по закону. И обвинил в сложившейся ситуации правительство консерваторов, которое после прихода к власти сократило финансирование города на 100 миллионов фунтов стерлингов, начиная с 2010 года.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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