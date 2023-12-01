ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную из сектора Газа – сообщение Израиля

Перестал действовать срок очередного перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильская армия уже объявила, что ее ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

При этом американские СМИ со ссылкой на египетских чиновников пишут, что боевики движения и Израиль договорились об очередном обмене заложниками и заключенными и соответственно о продлении перемирия еще на один, восьмой день. Подтверждения или опровержения этой информации от воюющих сторон и посредников пока нет.