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ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную из сектора Газа – сообщение Израиля

01 декабря 2023 09:00
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Перестал действовать срок очередного перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильская армия уже объявила, что ее ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную из сектора Газа – сообщение Израиля-1

При этом американские СМИ со ссылкой на египетских чиновников пишут, что боевики движения и Израиль договорились об очередном обмене заложниками и заключенными и соответственно о продлении перемирия еще на один, восьмой день. Подтверждения или опровержения этой информации от воюющих сторон и посредников пока нет.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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