Politico: в ЕС назревает политический кризис из-за Украины

В декабре Европейский союз может оказаться перед лицом политических кризисов из-за помощи Украине и позиции Венгрии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

На предстоящем в середине декабря саммите ЕС будет решаться вопрос о приеме Украины в ЕС и о выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о своем неприятии этих планов.

Евродипломаты опасаются, что Орбан может блокировать эти действия на саммите. Возможно, что помощь Украине будет предоставляться частями в течение 2024-2027 годов, но это не поможет решить проблему украинской экономики.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.