Власти Литвы приняли окончательное решение о создании самого крупного в стране армейского полигона НАТО

Власти Литвы демонстрируют всему миру свою специфическую «демократию». Вопреки массовым протестам граждан, Сейм принял окончательное решение о создании самого крупного в стране армейского полигона НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за стройки под угрозой сноса и принудительного выкупа оказались 90 домов. Расчистка территории затронет и уникальные вековые леса. В ответ тысячи людей по обе стороны Сувалкского коридора выходят на акции протесты, требуя от Еврокомиссии независимой проверки проекта. Власти же пытаются образумить недовольных мнимой угрозой нападения с Востока.

Литовцы с нами, поляками, даже не стали обсуждать эти планы по полигону. Мы передали петицию литовскому президенту, парламенту, чтобы наши права учли.

Мы, как и власти, не остановимся, пойдем до конца, у нас есть вопросы, на которые мы не получили ответов. Будут ли компенсации? Вся информация невнятная. Речь об укрепрайоне площадью 15 тысяч гектаров у границы с Беларусью, который может появиться к 2030 году. Проект стоимостью в 100 миллионов евро финансово тяжеловат для маленькой Литвы, поэтому ее руководство предложило Варшаве растянуть полигон на территорию Польши и финансировать его совместно.