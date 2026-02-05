Власти Литвы приняли окончательное решение о создании самого крупного в стране армейского полигона НАТО
Власти Литвы демонстрируют всему миру свою специфическую «демократию». Вопреки массовым протестам граждан, Сейм принял окончательное решение о создании самого крупного в стране армейского полигона НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за стройки под угрозой сноса и принудительного выкупа оказались 90 домов. Расчистка территории затронет и уникальные вековые леса. В ответ тысячи людей по обе стороны Сувалкского коридора выходят на акции протесты, требуя от Еврокомиссии независимой проверки проекта. Власти же пытаются образумить недовольных мнимой угрозой нападения с Востока.
Литовцы с нами, поляками, даже не стали обсуждать эти планы по полигону. Мы передали петицию литовскому президенту, парламенту, чтобы наши права учли.
Мы, как и власти, не остановимся, пойдем до конца, у нас есть вопросы, на которые мы не получили ответов. Будут ли компенсации? Вся информация невнятная.
Речь об укрепрайоне площадью 15 тысяч гектаров у границы с Беларусью, который может появиться к 2030 году. Проект стоимостью в 100 миллионов евро финансово тяжеловат для маленькой Литвы, поэтому ее руководство предложило Варшаве растянуть полигон на территорию Польши и финансировать его совместно.
Кароль Навроцкий, президент Польши:
Согласно имеющейся у нас декларации, в случае успеха этого проекта там сможет проходить подготовку 16-я механизированная дивизия Польши. Это инвестиции стратегического значения для безопасности Европы. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничество не ограничивалось разовыми встречами или показательными учениями.
К слову, этот военный объект станет 10-м в Литве. И выглядит он излишним, поскольку немногочисленной литовской армии, как иронично отмечают некоторые местные политики, «хватит и стадиона». А вот кому он точно может пригодиться, так это Германии, которая сегодня перебросила в Литву дополнительный контингент. Численность солдат немецкой бронетанковой бригады увеличилась в 4 раза и составила почти 2 тысячи человек.