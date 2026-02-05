Ледяной дождь и гололедица парализовали городские дороги в Польше

Тысячи поляков жалуются, что не могут добраться до работы, школ или больниц из-за нерасчищенных дорог и транспортного коллапса. За ночь ледяной дождь и гололедица парализовали целые регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городской и пригородный транспорт встал повсеместно. В Щецине не ходят трамваи, а в Познани автобусы буксуют на обледенелых подъемах. В Великопольском и Западно-Поморском воеводствах зафиксированы сотни ДТП. Только за утро произошло более 200 аварий. Власти повсеместно закрыли школы и отменили занятия. Аэропорт Познань-Лавица задерживает рейсы, поскольку самолеты покрываются коркой льда.

Не работает и железнодорожный транспорт. Пассажиры вынуждены часами ждать на вокзалах. Дорожные службы, несмотря на сотни тонн рассыпанной соли, очевидно, проигрывают битву со стихией. А вместо того, чтобы мобилизовать людей на расчистку своих же дворов, премьер-министр страны Дональд Туск похвастался, что Брюссель выделил Польше 44 миллиарда евро на оборону.