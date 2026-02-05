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Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

05 февраля 2026 17:20
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Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине-0

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, наблюдается позитивное продвижение в вопросе урегулирования ситуации конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Заинтересованные в продолжении военных действий представители ЕС и Лондона, как указал Дмитриев, непрерывно предпринимают попытки вмешаться и препятствовать процессу стабилизации. Однако при росте попыток с их стороны прогресс становится, наоборот, очевиднее, указал он.

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# Международная политика

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