​NASA предупреждает о приближении потенциально опасного астероида к Земле 23 августа

Астероид 6037 (1988 EG) 23 августа текущего года пересечет орбиту и будет находиться в близости от Земли на расстоянии 6,1 млн км. Об этом информируют в Центре изучения околоземных объектов Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет ТАСС.

Сообщается, что приближающийся астероид расценивается специалистами как потенциально опасный. Такими считаются космические объекты, которые приближаются к нашей планете на расстоянии менее чем 7,5 млн км. Максимальной точки приближения этот астероид диаметром 430-960 м достигнет 23 августа в 11 часов утра по московскому времени. Его скорость составляет 14,3 км/с.