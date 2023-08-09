Прямой эфир

​NASA предупреждает о приближении потенциально опасного астероида к Земле 23 августа

09 августа 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Астероид 6037 (1988 EG) 23 августа текущего года пересечет орбиту и будет находиться в близости от Земли на расстоянии 6,1 млн км. Об этом информируют в Центре изучения околоземных объектов Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет ТАСС.

Сообщается, что приближающийся астероид расценивается специалистами как потенциально опасный. Такими считаются космические объекты, которые приближаются к нашей планете на расстоянии менее чем 7,5 млн км. Максимальной точки приближения этот астероид диаметром 430-960 м достигнет 23 августа в 11 часов утра по московскому времени. Его скорость составляет 14,3 км/с.

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании люди стали куда реже устраиваться на работу на полную занятость
09 августа 2023 06:20

В Великобритании люди стали куда реже устраиваться на работу на полную занятость

В испанской Каталонии бастуют более 20 тысяч рабочих – они недовольны зарплатами
09 августа 2023 06:19

В испанской Каталонии бастуют более 20 тысяч рабочих – они недовольны зарплатами

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что в США обеспокоены мощью российского АПЛ
09 августа 2023 05:58

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что в США обеспокоены мощью российского АПЛ