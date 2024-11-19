Власти Индии ввели запрет на въезд грузовиков в Нью Дели из-за загрязнения воздуха

Индийские власти вводят меры по борьбе со смогом. Загрязнение воздуха в Нью-Дели достигло чрезвычайно высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны ввели запрет на въезд грузовиков, также в мегаполисе планируют поливать дороги водой с пылеподавляющими средствами. Помимо этого, городская администрация усиливает контроль за промышленными выбросами и строительными объектами.

Из-за токсичного смога в Нью-Дели концентрация вредных частиц в воздухе превысила норму, рекомендованную ВОЗ, в 130 раз. Поезда и самолеты прибывают с задержками. Загрязнение воздуха привело не только к серьезным проблемам в работе транспортной системы, но и негативно влияет на здоровье жителей страны.