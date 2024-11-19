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Власти Индии ввели запрет на въезд грузовиков в Нью Дели из-за загрязнения воздуха

19 ноября 2024 07:26
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Индийские власти вводят меры по борьбе со смогом. Загрязнение воздуха в Нью-Дели достигло чрезвычайно высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Индии ввели запрет на въезд грузовиков в Нью Дели из-за загрязнения воздуха-2

В столице страны ввели запрет на въезд грузовиков, также в мегаполисе планируют поливать дороги водой с пылеподавляющими средствами. Помимо этого, городская администрация усиливает контроль за промышленными выбросами и строительными объектами. 

Из-за токсичного смога в Нью-Дели концентрация вредных частиц в воздухе превысила норму, рекомендованную ВОЗ, в 130 раз. Поезда и самолеты прибывают с задержками. Загрязнение воздуха привело не только к серьезным проблемам в работе транспортной системы, но и негативно влияет на здоровье жителей страны.

# Природные катаклизмы

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