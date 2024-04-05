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Власти Франции намерены выводить страну из кризиса за счёт граждан

05 апреля 2024 19:42
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Франция тем временем борется с экономическими трудностями. И весьма необычным образом. Власти Пятой республики намерены выводить страну из кризиса за счет граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Франции намерены выводить страну из кризиса за счёт граждан-1

После того как Париж присоединился к санкциям против России и Беларуси, положение французов заметно ухудшилось. Жители забили тревогу первыми. В правительстве проблемы долго не признавали, затем вместе с другими странами ЕС искали общеевропейское решение вопроса. Жители Франции оказались в ловушке, которую для людей устроили собственные власти. Теперь от правительства поступило еще более странное предложение. В законодательном собрании страны считают, что восстановить контроль над госдолгом помогут сбережения граждан. Видимо, тех, что бастуют на улицах французских городов от безысходности.

Власти Франции намерены выводить страну из кризиса за счёт граждан-4

Загнанные в угол фермеры возобновили протесты. Они призывают власти поднять сельское хозяйство с колен. Ранее правительство пошло на некоторые уступки аграриев, но сами активисты назвали их полумерами и обвинили чиновников в попытке откупиться.

# Кризис в ЕС # Новости Франции

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