После того как Париж присоединился к санкциям против России и Беларуси, положение французов заметно ухудшилось. Жители забили тревогу первыми. В правительстве проблемы долго не признавали, затем вместе с другими странами ЕС искали общеевропейское решение вопроса. Жители Франции оказались в ловушке, которую для людей устроили собственные власти. Теперь от правительства поступило еще более странное предложение. В законодательном собрании страны считают, что восстановить контроль над госдолгом помогут сбережения граждан. Видимо, тех, что бастуют на улицах французских городов от безысходности.