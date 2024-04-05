Власти Франции намерены выводить страну из кризиса за счёт граждан

Франция тем временем борется с экономическими трудностями. И весьма необычным образом. Власти Пятой республики намерены выводить страну из кризиса за счет граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция тем временем борется с экономическими трудностями. И весьма необычным образом. Власти Пятой республики намерены выводить страну из кризиса за счет граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После того как Париж присоединился к санкциям против России и Беларуси, положение французов заметно ухудшилось. Жители забили тревогу первыми. В правительстве проблемы долго не признавали, затем вместе с другими странами ЕС искали общеевропейское решение вопроса. Жители Франции оказались в ловушке, которую для людей устроили собственные власти. Теперь от правительства поступило еще более странное предложение. В законодательном собрании страны считают, что восстановить контроль над госдолгом помогут сбережения граждан. Видимо, тех, что бастуют на улицах французских городов от безысходности.
Загнанные в угол фермеры возобновили протесты. Они призывают власти поднять сельское хозяйство с колен. Ранее правительство пошло на некоторые уступки аграриев, но сами активисты назвали их полумерами и обвинили чиновников в попытке откупиться.