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Суд в Москве арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

05 апреля 2024 19:41
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Суд в Москве арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Это уроженец Таджикистана, который участвовал в подготовке нападения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Москве арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»-1

Под арестом он будет находиться до 22 мая. Как и другим фигурантам, ему грозит пожизненное лишение свободы. Накануне в ФСБ России также сообщили о задержании еще троих подозреваемых. Все они выходцы из Центрально-Азиатского региона. По версии спецслужб, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия, которое использовали нападавшие. Третий – участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека, пострадали свыше полутысячи. Следственный комитет России подтвердил связь террористов с украинской стороной.

# Теракт

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