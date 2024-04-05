Суд в Москве арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Это уроженец Таджикистана, который участвовал в подготовке нападения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под арестом он будет находиться до 22 мая. Как и другим фигурантам, ему грозит пожизненное лишение свободы. Накануне в ФСБ России также сообщили о задержании еще троих подозреваемых. Все они выходцы из Центрально-Азиатского региона. По версии спецслужб, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия, которое использовали нападавшие. Третий – участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека, пострадали свыше полутысячи. Следственный комитет России подтвердил связь террористов с украинской стороной.