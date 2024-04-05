Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека из-за наплыва нелегалов

Запад устал от мигрантов. Вслед за Италией о катастрофической ситуации с нелегалами заявили в Великобритании. Королевство теряет статус привлекательной туристической страны – и все из-за потока незваных гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти готовы к решительным действиям. Так, премьер Риши Сунак заявил о том, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет решить вопрос. Мера крайняя, но, видимо, необходимая. Два года назад Лондон уже пытался избавиться от мигрантов – выслать их из королевства в Руанду. Но за нелегалов вступились судьи Страсбурга. Тогда власти Королевства не стали обострять ситуацию и сдались. А сегодня вынуждены разбираться с последствиями своих недальновидных решений.