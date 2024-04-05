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Баварские полицейские жалуются на нехватку униформы – видео стало вирусным

05 апреля 2024 16:51
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Пока Запад тратит деньги на Украину, сами европейцы в прямом смысле рискуют остаться без штанов. Баварские полицейские пожаловались на нехватку униформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привлечь внимание к проблеме правоохранители решили необычным способом.

Баварские полицейские жалуются на нехватку униформы – видео стало вирусным-1

Они записали ролик, в котором наглядно показали возникший дефицит. Видео с наполовину экипированными полицейскими уже стало вирусным в интернете. Прокомментировали творчество служителей закона и в МВД Баварии. Там поспешили оправдать задержки в поставках украинским кризисом.

Баварские полицейские жалуются на нехватку униформы – видео стало вирусным-4

Вместе с тем немецкие СМИ уличили руководство во лжи. Издания заявляют, что проблема возникла еще раньше, а сегодня просто приобрела более острую форму. Теперь правоохранители ждут одежду по несколько месяцев. В соцсетях шутят, что полиция в германии работает без прикрытия.

# Кризис в ЕС

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