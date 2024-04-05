Баварские полицейские жалуются на нехватку униформы – видео стало вирусным

Пока Запад тратит деньги на Украину, сами европейцы в прямом смысле рискуют остаться без штанов. Баварские полицейские пожаловались на нехватку униформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привлечь внимание к проблеме правоохранители решили необычным способом.

Они записали ролик, в котором наглядно показали возникший дефицит. Видео с наполовину экипированными полицейскими уже стало вирусным в интернете. Прокомментировали творчество служителей закона и в МВД Баварии. Там поспешили оправдать задержки в поставках украинским кризисом.