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Видеофакт: жители Японии запечатлели в небе необычное облако в виде трубы

05 октября 2017 10:50
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Новости Японии. Необычное облако в виде трубы было снято на видео в небе над Японией.

Местные жители, которые стали свидетелями редкого природного явления, были поражены увиденным.

В ролике можно увидеть длинное облако в виде воронки, которое вращается, а потом в течение минуты пропадает в небе.

Видеофакт: жители Японии запечатлели в небе необычное облако в виде трубы -1

Фото: скриншот из видео

По словам специалистов, такие облака являются начальной стадией формирования вихря торнадо. Смерч образовывается, если воронкообразное облако достигает земли или воды.

В начале августа в небе над Китаем местные жители стали свидетелями удивительного явления: оптической иллюзии в виде плывущего в облаках города (смотрите здесь).  

# Фотофакт # Погода

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