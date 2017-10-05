Видеофакт: жители Японии запечатлели в небе необычное облако в виде трубы

Новости Японии. Необычное облако в виде трубы было снято на видео в небе над Японией.
Местные жители, которые стали свидетелями редкого природного явления, были поражены увиденным.
В ролике можно увидеть длинное облако в виде воронки, которое вращается, а потом в течение минуты пропадает в небе.
По словам специалистов, такие облака являются начальной стадией формирования вихря торнадо. Смерч образовывается, если воронкообразное облако достигает земли или воды.
В начале августа в небе над Китаем местные жители стали свидетелями удивительного явления: оптической иллюзии в виде плывущего в облаках города (смотрите здесь).