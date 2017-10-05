Видеофакт: жители Японии запечатлели в небе необычное облако в виде трубы

Новости Японии. Необычное облако в виде трубы было снято на видео в небе над Японией.

Местные жители, которые стали свидетелями редкого природного явления, были поражены увиденным.

В ролике можно увидеть длинное облако в виде воронки, которое вращается, а потом в течение минуты пропадает в небе.