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В Германии прошёл митинг против поставок оружия Киеву

30 мая 2023 12:30
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Новости Германии. В отличие от западных политиков жители Европы устали от украинского конфликта. Очередной митинг против поставок оружия Киеву прошел в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии прошёл митинг против поставок оружия Киеву-1

На улицы немецких городов вышли сотни жителей. Активисты выразили недовольство политикой правительства и выступили за мирные переговоры. Демонстрация получила название «За мир без оружия». Прошла она действительно без происшествий и даже под живую музыку. Некоторые из участников шествия принесли с собой барабаны. 

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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