В Германии прошёл митинг против поставок оружия Киеву

Новости Германии. В отличие от западных политиков жители Европы устали от украинского конфликта. Очередной митинг против поставок оружия Киеву прошел в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы немецких городов вышли сотни жителей. Активисты выразили недовольство политикой правительства и выступили за мирные переговоры. Демонстрация получила название «За мир без оружия». Прошла она действительно без происшествий и даже под живую музыку. Некоторые из участников шествия принесли с собой барабаны.