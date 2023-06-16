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Прошедший подготовку в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

16 июня 2023 07:33
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Украинский летчик Владислав Савельев, прошедший подготовку в США, погиб в одном из первых боев. Об этом сообщила обозреватель Politico Лара Селигман, пишет РИА Новости.

В ходе двухгодичной программы обучения в США Савельев, летчик истребителя ВСУ МиГ-29, окончил подготовку в марте текущего года. По словам американского полковника в отставке Джеффри Фишера, для большинства иностранных авиаторов это было воплощением мечты – пройти курс языковой подготовки и иметь шанс попасть в американскую авиашколу. 

Однако после возвращения из Соединенных Штатов Савельев погиб в ходе одного из первых боевых вылетов. Ранее ВВС Украины сообщили в Twitter, что пилот погиб 2 июня во время выполнения боевого задания.

# Международная политика

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