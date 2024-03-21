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Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов

21 марта 2024 06:31
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В Техасе будут арестовывать нелегальных мигрантов. Разрешение на это дал Верховный суд США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов-1

Нововведение позволяет полицейским задерживать любого человека, который подозревается в незаконном пересечении границы штатов. За нарушение предусмотрено и наказание. В лучшем случае это штраф, который может достигать 2 000 долларов. А в худшем – тюремное заключение. В Белом доме закон назвали не соответствующим Конституции.

# Международная политика # Новости США

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