Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов

В Техасе будут арестовывать нелегальных мигрантов. Разрешение на это дал Верховный суд США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение позволяет полицейским задерживать любого человека, который подозревается в незаконном пересечении границы штатов. За нарушение предусмотрено и наказание. В лучшем случае это штраф, который может достигать 2 000 долларов. А в худшем – тюремное заключение. В Белом доме закон назвали не соответствующим Конституции.