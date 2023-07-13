Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции двух турецких граждан по запросу Анкары

Сразу после саммита НАТО в Вильнюсе и согласия Эрдогана на ратификацию заявки Швеции этой осенью Верховный суд Королевства отказал в экстрадиции двух турецких граждан по запросу Анкары. Мужчины использовали мобильное приложение, которым пользуются члены террористического движения. И, как считают эксперты, если Швеция будет и дальше придерживаться такой политики, игнорируя требования Турции, то членство в НАТО Королевству придется ждать еще не один год.