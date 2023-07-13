Прямой эфир

Германия впервые приняла стратегию в отношении Китая

13 июля 2023 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия впервые приняла стратегию в отношении Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия впервые приняла стратегию в отношении Китая-1

Берлин рассматривает Пекин одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Также в документе говорится, что Китай разрушает существующий международный порядок, основанный на правилах. Что в свою очередь влияет на европейскую и на глобальную безопасность. Отметим, в последнее время отношения многих Западных стран с Китаем сильно ухудшились на фоне российско-китайских отношений, а также из-за тайваньского вопроса.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Общенациональная забастовка проходит и в Италии
13 июля 2023 19:30

Общенациональная забастовка проходит и в Италии

«Цель – посеять хаос, ослабить государство». Совет ООН принял очередную антибелорусскую резолюцию
13 июля 2023 17:15

«Цель – посеять хаос, ослабить государство». Совет ООН принял очередную антибелорусскую резолюцию

Посол Украины в Лондоне назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса
13 июля 2023 14:59

Посол Украины в Лондоне назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса