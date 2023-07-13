Германия впервые приняла стратегию в отношении Китая

Берлин рассматривает Пекин одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Также в документе говорится, что Китай разрушает существующий международный порядок, основанный на правилах. Что в свою очередь влияет на европейскую и на глобальную безопасность. Отметим, в последнее время отношения многих Западных стран с Китаем сильно ухудшились на фоне российско-китайских отношений, а также из-за тайваньского вопроса.