Верховная рада начала сбор подписей за импичмент Зеленского

В Верховной раде Украины начался сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского. Запуск процедуры инициировали депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом стал принятый в начале месяца президентский указ о закрытии на территории страны ряда украинских телеканалов. Владимир Зеленский заявил, что это сделано в связи с имеющимися доказательствами сотрудничества данных СМИ с террористическими организациями и финансирования из России.

Для отстранения президента от власти необходима поддержка 338 депутатов.

Однако для начала самой процедуры импичмента и создания парламентской комиссии по расследованию действий главы государства достаточно простого большинства – 226 голосов.