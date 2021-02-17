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Верховная рада начала сбор подписей за импичмент Зеленского

17 февраля 2021 11:28
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В Верховной раде Украины начался сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского. Запуск процедуры инициировали депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Верховная рада начала сбор подписей за импичмент Зеленского-1

Поводом стал принятый в начале месяца президентский указ о закрытии на территории страны ряда украинских телеканалов. Владимир Зеленский заявил, что это сделано в связи с имеющимися доказательствами сотрудничества данных СМИ с террористическими организациями и финансирования из России.  

Для отстранения президента от власти необходима поддержка 338 депутатов.

Однако для начала самой процедуры импичмента и создания парламентской комиссии по расследованию действий главы государства достаточно простого большинства – 226 голосов.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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