Прямой эфир

Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов

17 февраля 2021 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Мощные снегопады в Греции спровоцировали блэкаут. Обесточены оказались многие районы Аттики и северные пригороды Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов-1

Из-за ветра и налипания снега около 700 деревьев рухнули на линии электропередачи. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Они будут вестись круглосуточно. Пока жителей Греции просят ограничить потребление электричества, чтобы не перегружать сеть.  

Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов-4

Перебои со светом привели к гибели по меньшей мере трех человек. В одной из больниц двое пациентов скончались из-за отключения их кислородных баллонов. Еще один человек погиб из-за того, что врачи не смогли добраться до него.  

Ранее из-за экстремальных погодных условий власти приостановили вакцинацию от COVID в Аттике.  

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нидерландах вернули отменённый комендантский час
17 февраля 2021 09:55

В Нидерландах вернули отменённый комендантский час

​В Каталонии произошли беспорядки из-за ареста рэпера. Задержаны 15 человек
17 февраля 2021 09:44

​В Каталонии произошли беспорядки из-за ареста рэпера. Задержаны 15 человек

На Сицилии началось извержение вулкана Этна
17 февраля 2021 09:29

На Сицилии началось извержение вулкана Этна