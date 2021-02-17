Многие районы Греции оказались обесточены из-за мощных снегопадов

Новости Греции. Мощные снегопады в Греции спровоцировали блэкаут. Обесточены оказались многие районы Аттики и северные пригороды Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Мощные снегопады в Греции спровоцировали блэкаут. Обесточены оказались многие районы Аттики и северные пригороды Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ветра и налипания снега около 700 деревьев рухнули на линии электропередачи. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Они будут вестись круглосуточно. Пока жителей Греции просят ограничить потребление электричества, чтобы не перегружать сеть.
Перебои со светом привели к гибели по меньшей мере трех человек. В одной из больниц двое пациентов скончались из-за отключения их кислородных баллонов. Еще один человек погиб из-за того, что врачи не смогли добраться до него.
Ранее из-за экстремальных погодных условий власти приостановили вакцинацию от COVID в Аттике.