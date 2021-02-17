В Нидерландах вернули отменённый комендантский час

Новости Нидерландов. Комендантский час в Нидерландах останется в силе. Такое решение вынес Апелляционный суд Гааги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне окружной суд города отменил действие введенного режима, основываясь на том, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента. Государство подало апелляцию на это решение и запросило в срочном порядке приостановить его исполнение.

С середины декабря в стране был введен практически тотальный локдаун. Недовольство карантинными мерами регулярно выливается в уличные беспорядки.