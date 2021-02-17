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В Нидерландах вернули отменённый комендантский час

17 февраля 2021 09:55
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Новости Нидерландов. Комендантский час в Нидерландах останется в силе. Такое решение вынес Апелляционный суд Гааги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах вернули отменённый комендантский час -1

Накануне окружной суд города отменил действие введенного режима, основываясь на том, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента. Государство подало апелляцию на это решение и запросило в срочном порядке приостановить его исполнение.  

С середины декабря в стране был введен практически тотальный локдаун. Недовольство карантинными мерами регулярно выливается в уличные беспорядки.  

# Коронавирус # Фотофакт

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